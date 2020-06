Carlos Paul

Periódico La Jornada

Sábado 13 de junio de 2020, p. 3

Los espacios teatrales El Milagro, La Capilla, Centro Cultural La Titería, Un Teatro y Contigo América decidieron abandonar la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados (Recio), que integra al Colegio de Productores, por no convenir a sus maneras de producción e intereses estéticos, y convocaron a la creación de la Asociación Nacional de Teatros Independientes (ANTI), que hasta el momento agrupa a 37 compañías y foros culturales de 18 estados de la República.

Salimos de Recio porque teníamos objetivos diferentes, no sólo estéticos, sino también porque somos compañías sin fines de lucro. Pensamos que el tamaño del sitio escénico independiente sí importa, pues tenemos espacios para menos de 120 espectadores. Además, lo que nos separó de esa red fue que no llegamos a un acuerdo respecto de una cartelera única que nos uniera. Por eso decidimos juntarnos con quienes consideramos nuestros pares , explicó el escenógrafo Gabriel Pascal.

Como nueva asociación, seguiremos participando en las mesas de diálogo con las autoridades culturales sobre la ley general de las artes escénicas, buscando el beneficio para los espacios independientes teatrales y no sólo para aquellos espacios que cuentan con aforos de mayor capacidad, ya que esos pequeños espacios escénicos no aparecen en ninguna ley ni reglamento. No estamos protegidos bajo ninguna ley , agregó Pascal.

Estamos insertando un par de capítulos que hablen exclusivamente de las artes escénicas, para fortalecerlas de manera jurídica. Llevamos un año y no acabamos de avanzar, debido más a los intereses de partido que al de trabajar con sus representados.

Sobre el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional (Efiartes), entre lo que se discute es que haya una reforma que también beneficie a esos pequeños grupos de teatro independiente y que puedan usar el apoyo económico en infraestructura, pues a los que integramos la ANTI nos caracteriza que tenemos un espacio escénico propio, lo cual nos ha permitido tener identidad artística .

Efiartes para todos

De acuerdo con integrantes de esa nueva asociación, una de las cuestiones que deben ser consideradas y estudiadas, en el contexto de Efiartes, es que un solo productor teatral obtiene dos o tres apoyos del estímulo, anulando la oportunidad a creadores escénicos.