En la intención de ser atendidos, los requirentes acudirán no sólo a declaraciones verbales, sino que irán directamente a confrontarse con la ley mediante actos fronterizos con la ilegalidad o en franco reto a la autoridad mediante marchas, bloqueos, disturbios, motines, saqueos, sustentados en alegatos de legitimidad al abogar por derechos humanos de reales o hipotéticas víctimas, ubicándose en terrenos de conflicto legal.

a manifestación de las ideas y su consecuente libertad a la protesta social es una de las más vigorosas afirmaciones de un Estado democrático. Es incontestable y se expresa verbalmente, por escrito o vivamente con el firme límite constitucional de respetar la vida privada, los derechos de terceros, de no provocar algún delito o perturbar el orden público. El derecho a expresarse, cuando es público, generalmente se asocia a los de libertad de asociación y de tránsito.

Lesionar, destruir o dañar propiedades, bloquear vías de comunicación o amenazar, no es forma tolerable de manifestarse por personas o grupos. Hacer usos extremos de la fuerza de la autoridad es igualmente recusable. He aquí que las formas legales de equilibrio entre derechos se tornan difíciles y existen pruebas de que eso no se logra siempre aun en sociedades evolucionadas. Así los actores involucrados: el derechohabiente de garantías, la autoridad y los frecuentes terceros afectados, se hunden en espacios de complicación terrible.

La fórmula que plantea la sociología es el uso proporcional de la fuerza pública y el autocontrol social, lo que conduce a una complicación terrible, más lo fundamentalmente lamentable es la alta posibilidad de que el enfrentamiento entre dos presuntas razones conduzca a un drama político y social y éste lleve a resultados dolorosos.

Por ya décadas la situación de paz pública en México está muy lejos de ser satisfactoria. A la violencia criminal se sumó la violencia social y política y hay riesgo de que se dispare la violencia oficial. La pirámide de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, estrategias, directivas y más, emitidos a lo largo de casi 20 años, además de resultar discordantes por su origen fraccionario, a la larga han resultado nulas en su efecto. Después de emitidas no han cambiado nada.

Esta anomia amenaza con conducirnos a un estado de ausencia de derecho, de conductas sociales destructivas y de víctimas personales y patrimoniales que simplemente no confían en ninguna autoridad. Los intereses políticos prelectorales están realmente desatados. Muestran que irán a una lucha sin límites. Como está obligada, la autoridad, calculando los largos y graves tiempos por venir, tiene a su cargo la última decisión.

El valor esencial a custodiar es la libertad de expresión, pero no será posible sin una autoridad hábil, garante de derechos y una sociedad con autocontrol de sus pasiones. No es un problema de momentos coyunturales, es una tragedia estructural que no hemos sabido resolver. ¡¡Terrible complejidad!!

