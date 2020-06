H

ablando hace poco de la pandemia del Covid-19 y debatiendo si la crisis actual nos llevará a una sociedad más justa (sic), Thomas Piketty confirmaba de manera sintomática cómo el discurso de las desigualdades ya funge el papel ideológico en el capitalismo (véase: Marx, Piketty y los ladrones de conceptos, bit.ly/3gL1ACo) ocultando mecanismos sistémicos, relaciones de poder reales y agencia detrás de diferentes procesos a fin de asegurar su reproducción. Se situaba allí donde verdaderamente pertenece: en los antípodas del marxismo, a pesar de seguir –con obstinación digna de una causa mejor− fingiendo ser un marxista (bit.ly/2LurMTr). Subrayando que se requiere una movilización social y política para empujar las sociedades en dirección de más igualdad −¡ chin!, ¿por qué nadie había pensado en esto antes?− recordó a la pandemia de la gripe española de 1918, remarcando que “lo que falta en pensar en las pandemias es la desigualdad (sic), o sea que no todos los grupos sociales quedan afectados de la misma manera –¡ chin!,¿por qué nadie había pensado en esto antes tampoco?−: mientras en 1918 en EU y en Europa pereció de 0.5 a 1 por ciento de la población, en India murió casi 6 por ciento”. Según él, la pandemia de hoy está revelando niveles de desigualdad igualmente chocantes (bit.ly/3cs5D45).