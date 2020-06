Explicó que tal medida deja en la indefensión a los casi 100 integrantes del Sinotimex, que son los trabajadores en activo, quienes ya de por sí viven en la incertidumbre por la paralización de labores en la agencia, acordada por la Junta de Gobierno. En la queja ante la SFP, explica que en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, convocada para tratar precisamente el conflicto derivado de la huelga estallada por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), se invitó a ambos organismos gremiales, pero el martes pasado, el líder del Sinotimex fue eliminado de la sesión realizada por Internet; aunque notificó a los integrantes presentes en la junta, no hicieron nada para que pudiera ingresar.

De esa forma, destacó, el órgano supremo en la agencia sesionó sobre un asunto gremial y tomó el acuerdo de suspender labores sin tomar en cuenta que no estaba el dirigente del Sinotimex, lo cual es insólito.

En octubre pasado, Monroy presentó una demanda ante la JFCA por la decisión de otorgar la toma de nota al comité del Sutnotimex, que encabeza Adriana Urrea, ya que no se llevó a cabo asamblea alguna ni hubo convocatoria a elecciones, después de que el anterior dirigente, Conrado García, huyó al enterarse de que había una orden de aprehensión en su contra. Insistió en que el Sutnotimex no cuenta con personal que labore en la agencia, ya que sus 40 integrantes son despedidos que no aceptaron la liquidación.