Llamó a no descalificar; no vencer, convencer; si acaso, en última instancia, vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y eso, cuando ya se agota todo; cuando no hay diálogo se cierra la posibilidad de un acuerdo .

Así, el mandatario pugnó por el diálogo con compromisos. Eso se puede alcanzar con respeto, escuchando a todos, y cero violencia. Nada de querer resolver las controversias mediante la fuerza .