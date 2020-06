Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 12 de junio de 2020, p. 12

Académicas y científicos abocados a la investigación en biotecnología, solicitaron a las instancias oficiales emprender una política regulatoria que aliente, promueva y respalde los proyectos de especialistas mexicanos cuyo propósito es coadyuvar en la atención en salud para todos los habitantes del país.

Durante el foro virtual Panel Innovación Biotecnológica en México, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Brenda Valderrama, a nombre de la Academia de Ciencia de Morelos, destacó que a escala mundial el mercado de la biotecnología vale 369 mil millones de dólares, lo que lo hace muy atractivo y con crecimiento constante, mientras que en México, sólo hay 150 empresas nacionales dedicadas a este rubro.

Entre sus limitantes destaca la insuficiente inversión en investigación básica aplicada, la falta de certeza jurídica y normativa, la ausencia de recursos para infraestructura estratégica para consolidar cadenas de valor. De 2013 a 2018 el Programa Especial de Ciencia y Tecnología asignó 454 mil millones de pesos a actividades relacionadas, pero sólo 7 por ciento llegó a manos de investigadores, el resto se queda en las instituciones, sin que sean necesariamente para el desarrollo de ciencia .

También Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, comentó que en el proceso de investigación en torno a un chip para medir la glucosa e insulina en los hogares, incluso se consiguió la patente; pero no se encontró una instalación donde se pudieran fabricar suficientes chips para hacer las validaciones médicas que se requería, además de que no hay inversiones por parte de farmacéuticas por no tener claro cuándo verían ganancias.