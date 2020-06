Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 12 de junio de 2020, p. 8

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el número de salas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no es lo más conveniente , pues no sólo hay un decreto constitucional que lo impide, sino que además el organismo ha funcionado relativamente bien, a pesar de que todavía no está completo, afirmó su titular, Rosa María Cruz Lesbros.

La funcionaria anunció que buscará al mandatario para dialogar sobre este tema, y dijo que para combatir la corrupción López Obrador requiere de una escoba amplia en donde se incluya al SNA y a las organizaciones civiles.

En entrevista con La Jornada, la contadora pública señaló que tomar decisiones que cambian la estructura del SNA no es lo más conveniente , pues dicho organismo no ha podido terminar de construirse. Hay muchas opiniones sobre que no ha funcionado como se esperaba, pero eso se debe a que no ha terminado de integrarse debidamente.

Si López Obrador quisiera modificar la estructura del SNA, tendría primero que proponer un cambio legal que modifique la ley que lo rige, en donde actualmente se prevé la conformación de cinco salas especializadas y la creación de una tercera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recordó.