En tanto, en Twitter, Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de El Bajío, exhortó a no perder la esencia de la medicina basada en evidencia . Resaltó que no existe un tratamiento específico para Covid-19 ni hay que dar por hecho que funciona, hay que demostrarlo .

El problema es que con base en la declaratoria de emergencia sanitaria en México, la firma suiza ingresó otros lotes con anterioridad también sin cumplir la totalidad de los requisitos sanitarios. La Jornada solicitó información al laboratorio, pero no hubo respuesta. Más tarde, por órdenes del secretario de Salud, Jorge Alcocer, la Cofepris autorizó el ingreso del fármaco a territorio nacional.

La decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de no permitir el ingreso al país de un lote del medicamento tocilizumab generó ayer discusión en las redes sociales luego de que un médico del hospital privado ABC aseguró que el producto es fundamental en el manejo de pacientes con Covid-19. Investigadores y académicos aclararon que todavía no está científicamente demostrada la eficacia del tratamiento en el control de la infección por el nuevo coronavirus. Ningún ensayo clínico lo ha comprobado, afirmaron.

Para ello se requieren ensayos clínicos controlados, como hizo ver Juan Sierra, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Incmnsz), quien señaló que el tocilizumab no es un medicamento fundamental en el manejo de Covid-19. No me opongo a su uso individual , pero sí a que forme parte de recomendaciones generales en la pandemia.

También Carlos Torruco, especialista en medicina crítica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) y el Incmnsz, afirmó que el antinflamatorio no es un fármaco indispensable para todos los pacientes . Puntualizó que podría ser útil en un grupo selecto de pacientes, con formas graves de la infección, en fases tempranas y si tienen la glicoproteína interleucina-6 elevada.

El tocilizumab tiene registro sanitario y está indicado para enfermedades autoinmunes (artritis y lupus). Por los indicios sobre su potencial para controlar el Covid-19, algunos hospitales lo han administrado a los pacientes.

También está entre los productos que se probarán en ensayos clínicos. De hecho, Roche se comprometió a donar tratamientos para 200 pacientes y aseguró que lo tenía disponible en el país, pero no lo entregó. En cambio, las ventas crecieron hasta que el inventario se agotó.