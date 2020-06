A

l 10 de junio, según datos oficiales consignados en el portal Covid-19 (https://coronavirus.gob.mx/datos, consultado el día 11 de junio) había en la CDMX (a la cual el portal llama Distrito Federal) 33 mil 170 casos de contagios confirmados (C) y 4 mil 106 muertes (M) de Covid-19 (CV-19) (sólo se incluyen las 16 alcaldías de la CDMX), que representan 25.7 y 26.7 por ciento de los totales nacionales de C (129 mil 184) y M (15 mil 357), respectivamente. La tasa de letalidad (TL=M/C) es un poco más alta en la CDMX (12.4 por ciento) que en el país (11.9 por ciento), ambas arriba del doble del promedio mundial de 5.66 por ciento. Al dividir los 129 mil 184 C entre la población (P) del país, estimada en 128.8 millones, obtenemos una tasa de incidencia (TI) de 0.0965 por ciento o 96.5 por cada cien mil habitantes, valor muy parecido y ligeramente por arriba del promedio mundial (93.1). En la CDMX, habitada por 9.02 millones, la TI es de 0.3678 o 367.8 por cada 100 mil, casi cuatro veces las TI del país y mundial. Naturalmente, la comparación más adecuada es con otras metrópolis. La ciudad de Nueva York (con 8.4 millones de habitantes) había presentado, a finales de mayo, 205 mil casos, lo cual equivale a una TI de 2.4 o 2,440 por cada cien mil habitantes, 6.6 veces la de la CDMX. Debe resaltarse que esta ciudad ha presentado la máxima incidencia entre las metrópolis del planeta. Las muy altas TL nacionales y de la CDMX muestran las fuertes subestimaciones de los C o, si las cifras fueran válidas, las gravísimas deficiencias de la política sanitaria para enfrentar la pandemia. La tasa de mortalidad (M/P) en el país por CV-19 es de 0.0114 por ciento o 11.4 por cada 100 mil; en la CDMX es de 0.0455 o 45.53 por cien mil, las cuales son 2.1 y 8.4 veces el promedio mundial (0.0054 por ciento o 5.403 por cada 100 mil) a pesar de que la TI es muy parecida al promedio mundial como vimos. Y la pandemia en México no ha llegado al pico. ¿Lo estará alcanzando en la CDMX?

Partiendo de los datos de la página citada al inicio, que proporciona sólo datos de contagios y muertes diarias por entidad federativa, he estado construyendo series de datos acumulados y varias gráficas para la CDMX desde finales de mayo. He incluido dos de ellas que parecen decisivas para responder la pregunta de si la curva de contagios en la CDMX se ha aplanado. La gráfica 1 muestra los C acumulados entre el 28 de febrero y el 9 de junio en la CDMX. Como se aprecia, sobre todo en la función interpolada (de altísima R², que indica que la función describe casi perfectamente los datos), se trata de una curva ascendente cóncava hacia arriba y a la izquierda, signo de un fenómeno que sigue creciendo. Sin embargo, en la curva de los datos se aprecia que en los últimos tres datos la curva se vuelve casi horizontal, por lo cual la función ajustada queda por arriba de estos últimos datos observados. La base de datos con la que trabajé, consultada el 11 de junio, es muy diferente, sobre todo en los datos más recientes que la existente en el portal CV-19 el 2 de junio. Es decir, fue actualizada hacia atrás sin explicación alguna. La gráfica construida con los datos existentes en la base al 2 de junio y actualizada (del 3 al 9) con base en los datos diarios de la conferencia de López-Gatell, mostraba el fenómeno opuesto: en los datos más recientes la función ajustada, que cambió muy poco respecto a la del 2 de junio, se mostraba casi igual a los datos observados. Esta diferencia se muestra más agudamente en la gráfica 2, creada con las bases nuevas, en la que ya se alcanza a dibujar claramente la curva en forma de S recostada, indicando que los nuevos casos son menores ahora que antes y que la curva se está volviendo convexa hacia arriba. La disminución de los nuevos casos diarios significaría (si fuera real) que la curva de casos acumulados se volvería menos inclinada y, eventualmente, asintótica a un máximo. Aunque trabajé con los datos oficiales y la base revisada, no significa que considere que estos datos reflejan la realidad, pues he mostrado en entregas previas sus errores y omisiones. Muestran más bien la realidad que el gobierno federal ha decidido mostrar, a pesar de las advertencias de López-Gatell en el sentido de que los contagios y las muertes están subestimados. ¿La curva de contagios en la CDMX se está aplanando?