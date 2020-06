E

l partido Morena parecería demasiado joven para estar inmerso ya en un batidillo de manejos financieros irregulares. Quien fue su tercera presidenta de comité nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, es investigada en relación con la compra de bienes inmuebles por más de 430 millones de pesos.

Según los señalamientos oficiales del caso, la pequeña empresaria, o gestora de empresarios, que suplió por escalafón a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando este dejó formalmente el liderazgo del partido que creó, para lanzarse a su tercera búsqueda de la Presidencia de la República, ha sido emplazada por el actual equipo morenista al mando, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, a aclarar y presentar documentación de la compraventa de inmuebles, así como su equipamiento, remodelación, adaptación y todo tipo de obras y actos jurídicos y financieros del ejercicio presupuestal 2019 y 2020.

Sin embargo, y aun cuando ha sido citada cinco veces a explicar lo sucedido, Polevnsky no ha atendido los requerimientos, según ha asegurado Carlos Evangelista, miembro del comité nacional morenista, especialmente dedicado a indagar el asunto, quien declaró: la documentación que nosotros tenemos no nos da certeza y están pronto a vencerse los contratos por 400 millones de pesos. Pero no se ha hecho nada, no hay anexos en los que se especifique para qué van a ser las obras; facturas de equipos de cómputo por 28 millones, por ejemplo. No hay certeza, no hemos visto nada de equipos de cómputo, también equipos de seguridad por más de 70 millones (https://bit.ly/37mqDHL)./

Además, se ha señalado que la mitad de las operaciones inmobiliarias bajo la lupa fueron realizadas con la intervención del empresario Enrique Borbolla García, dueño del Grupo Ebor. El propio Borbolla, según el diario queretano Plaza de Armas, reconoció haber intervenido en las operaciones de compraventa para que Morena pagara el precio real de los inmuebles, y señaló que Yeidckol fue pilar fundamental en el triunfo electoral de 2018 .