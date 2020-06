De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de junio de 2020, p. 25

Parlamentarios de Perú exigieron al gobierno boliviano de facto de Jeanine Áñez entregar salvoconductos para salir del país a ex funcionarios del derrocado gobierno de Evo Morales asilados en la embajada de México en La Paz desde noviembre pasado, tras el golpe de Estado.

Desde el 10 de noviembre del pasado año se encuentran asilados en la embajada mexicana el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el ex ministro de Defensa Javier Zavaleta, el ex ministro de Gobierno Hugo Moldiz, y el ex ministro de Justicia Héctor Arce. También están ahí la ex ministra de Culturas Wilma Alanoca Mamani, el ex gobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, y el ex director de la Agencia de Tecnologías de Información Nicolás Laguna.

Los siete pidieron asilo político luego de ser amenazados de muerte; sus familias también fueron perseguidas. En la mayoría de los casos, sus viviendas fueron allanadas, saqueadas, destruidas o quemadas.

Áñez viola el derecho internacional

En un comunicado los congresistas citaron todos los artículos del derecho internacional que el gobierno de Áñez viola al no conceder los salvoconductos.