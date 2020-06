Periódico La Jornada

El ex jugador Aarón Gansito Padilla (al centro), quien representó a México en los Mundiales de 1966 y 1970, se encuentra grave luego de ser diagnosticado con Covid-19, aseguraron medios. El también ex titular de la Comisión de Arbitraje, de 77 años de edad, padece desde hace tiempo de Alzheimer, por lo que no ha sido trasladado a un hospital y se encuentra en su casa bajo el cuidado de sus familiares. A Padilla se le recuerda por la delantera que formó en la década de 1960 en Pumas junto a Enrique Borja (izquierda) y Juan Alvarado.