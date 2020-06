Erendira Palma Hernández

La Liga Mx parece una dictadura, hacen todo de acuerdo a quién esté en el poder , dijo el ex jugador Miguel España luego de que Enrique Bonilla, presidente del certamen, anunció ayer cambios al reglamento de cara al torneo Apertura 2020, entre los que destaca el retorno del repechaje para llegar a la liguilla.

El torneo mexicano es atípico y da la vuelta al mundo con reglas irreales. Hacen cambios de la noche a la mañana y las novedades de ahora sólo beneficiarán en lo económico a los planteles, lo entiendo por la crisis, pero dejan de lado lo deportivo , sostuvo el ex seleccionado nacional.

La molestia de España se debe a los abruptos movimientos que realizó la Liga Mx durante la pausa por la pandemia del Covid-19, los cuales comenzaron con la desaparición del ascenso y descenso, la transformación del Torneo de Plata en un certamen de Expansión, el cambio de sede del Morelia a Mazatlán y el reciente anuncio del regreso del repechajae, así como la venta del club Querétaro a un grupo empresarial en el que se encuentra el promotor Greg Taylor.

Es incongruente lo que hacen, es cierto, la Liga es un negocio, pero se pasan , dijo. Para algunas cosas siguen un protocolo, como la elección de equipos que podían o no ascender, y para otros temas sólo deciden porque sí, como la mudanza del Morelia , señaló con desconcierto.

Se sacan reglas de la manga. No los entiendo, quieren una mejor taquilla, pero no les importa lo deportivo. Si hubiera más competitividad, con eso lograrían todo, sin embargo no se ve un plan para mejorar el futbol , sostuvo.

Además, todo lo hicieron en una etapa complicada en la que no se puede hacer cuestionamientos por el confinamiento en el que todos estamos , añadió.