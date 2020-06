E

n días pasados la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, emitió un comunicado y dio varias entrevistas a medios de prensa, advirtiendo sobre los peligros de que las medidas de austeridad frenen las actividades esenciales de ese organismo y dejen a más de 7 mil 200 familias afectadas por la violencia y desapariciones sin apoyo y sin asesoría legal y sicológica. Aún existe mucha incertidumbre sobre los recortes reales que habrá en esa institución, pero el llamado de auxilio de la comisionada ha mostrado la vulnerabilidad de ese sistema y la prioridad que tiene el apoyo a víctimas y los programas de resarcimiento en el presupuesto federal. Esto resulta especialmente preocupante considerando que la violencia y la desaparición siguen afectando a cientos de familias incluso en el marco de la pandemia.

A casi dos meses y medio de iniciada la cuarentena y la campaña de sana distancia decretada por el gobierno federal ante la pandemia del Covid-19, la información sobre desapariciones de personas en distintas regiones del país y los hallazgos de fosas clandestinas no dejan de reportarse en las redes de los familiares de personas desaparecidas.

Las organizaciones aglutinadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, no han parado su lucha, reuniéndose a través de medios digitales para promover el acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia del Covid-19; reuniéndose con la Comisión Nacional de Búsqueda para discutir el proyecto de Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o saliendo con picos y palas en medio de la pandemia a recuperar cuerpos abandonados en fosas clandestinas.

Durante las primeras semanas, los grupos de familiares hicieron eco a la campaña Quédate en casa y empezaron a organizarse para apoyar a las familias que se quedaron sin trabajo y sustento por el cierre de negocios o los despidos masivos. En una de estas campañas señalaban: en tiempos del Covid-19, los familiares de personas desaparecidas te necesitan más que nunca. Recuerda que la mayoría de nuestros tesoros eran pilares en su hogar, hoy sin ellos, cualquier aportación es muy significativa para sus familias, en especie o en efectivo. Las redes de solidaridad de estas grandes familias no consanguíneas se empezaron a movilizar.