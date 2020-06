▲ La empresa no deja de estar en el ojo del huracán, pues ha sido criticada al no haber cerrado durante la emergencia sanitaria. Foto Yazmín Ortega Cortés

Grupo Elektra presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso en el que pide que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat sea declarada impedida para participar en la resolución del amparo que interpuso y con el cual busca evadir el pago de 3 millones 78 mil 721 pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a 2013.

Esa empresa argumenta que la ministra, por haber presidido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante 2018, es juez y parte.