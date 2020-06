Roberto Garduño y Enrique Méndez

Jueves 11 de junio de 2020

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó ayer a la Cámara de Diputados que en el sexenio pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no acreditó el destino de mil 700 millones del Fondo de Reconstrucción por los terremotos de 2017.

Indicó que los donativos obtenidos en México, que fueron enviados por otros países y se canalizaron al fideicomiso Fuerza México –en el que participan, entre otros, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– no se pudieron fiscalizar porque son recursos privados.

Durante una reunión virtual con integrantes de la Comisión de Protección Civil del Legislativo, donde la ASF planteó que no debe desaparecer el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, intervino porque, dijo, se sintió aludido.

Yo era subsecretario de Gobernación y me fui a Juchitán, Oaxaca, pero no manejé un peso. No soy ratero, ladrón ni defiendo ladrones. Si alguien desvió recursos, entámbenlo , afirmó.

Durante el encuentro, los auditores señalaron que en el marco de liquidación de fideicomisos sin estructura, Hacienda hizo lo propio con el Fondo de Reconstrucción con el argumento de que ya había cumplido sus objetivos, pero que en la auditoría a la Cuenta Pública 2018, la ASF se encontró con la sorpresa de que de los 2 mil 500 millones que tenía asignado sólo se transfirieron 800 millones.