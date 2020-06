Gustavo Castillo García

Jueves 11 de junio de 2020, p. 11

La letalidad del Covid-19 en las prisiones es mayor que entre la población que está en libertad, ya que los reportes del gobierno federal indican que en esta última es 11.7 por ciento y en los centros de reclusión supera 15 por ciento, afirmó Hilda Téllez Lino, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al participar en el foro Los retos del sistema penitenciario en tiempos de covid.

Durante el foro convocado por la organización civil Reinserta, la funcionaria señaló que no hay certeza en cuanto al número de internos afectados por la pandemia del coronavirus , y que a quienes padecen enfermedades respiratorias no se les hicieron pruebas para detectar si tenían este mal. Además, precisó que al menos 30 por ciento de los reclusos del país no tiene acceso o enfrenta carencia de agua en sus estancias y hay problemas de sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Sostuvo que “hay falta de información y si no se tienen datos ciertos las medidas de mitigación no pueden ser eficaces’’. En cada entidad los sistemas de reclusión tienen diferentes sistemas de medición e información del impacto de la pandemía entre la población privada de su libertad, advirtió.