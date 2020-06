Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 11 de junio de 2020, p. 10

Organizaciones feministas condenaron las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien minimizó el tema de la desaparición de mujeres en la entidad, al señalar que muchas de ellas aparecían días después o son encontradas con sus novios .

Nemy Cáceres, cuñada de María de los Ángeles Reyes Silverio –hallada sin vida el 30 de mayo pasado en Acatlán de Osorio, en Puebla–, mencionó que los comentarios del mandatario estatal son una falta de respeto para las miles de familias que sufrimos la pérdida de un ser querido por la inseguridad que se vive en la entidad .

En entrevista dijo que es deplorable que Barbosa declare que las mujeres desaparecidas se van con los novios, mientras que en el estado están matando a las mujeres, las violan y los casos quedan en la impunidad.