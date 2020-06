Foto difundida por el ex mandatario en Facebook

El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria temporal, debido a que se consideró que su vida corre peligro si permanece encarcelado durante la pandemia del Covid-19. La imagen fue tomada al reunirse con su familia en el fraccionamiento Andara, en Chetumal.

l estratega electoral está acelerando la definición de los campos de batalla. Para ello, necesita confirmar la disposición plena de los militantes propios y empujar a los contrarios a asumir sus emplazamientos. En esa faena está el combatiente mañanero.

El primer paso ha consistido en una exhortación imperiosa a aceptar que sólo hay dos trincheras posibles. En Minatitlán, Veracruz, en referencia al intelectual orgánico Lucas Krauze Alamán (en juego de palabras respecto al historiador que días atrás había enaltecido al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro), el presidente de la República aseguró que no es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas (...) no hay para dónde hacerse: o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país; se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos .

Del virtual decreto presidencial de una dicotomía forzosa ( no hay para dónde hacerse ) se pasó a la elección de la forma y el contenido de un bloque opositor no necesariamente precisado (aun y en esos términos) por sus presuntos partícipes. El conjunto de expresiones y propuestas operativas que han hecho los más relevantes antiobradoristas fue presentado en forma de un proyecto cuasi conspiratorio, caricaturalmente denominado BOA (Bloque Amplio Opositor), con lo cual ese polo conservador fue arrojado al infierno de los ofidios.

Y ayer se planteó otra forma de constreñir los escenarios de belicosidad política y electoral. En realidad, se dijo en la tribuna temprana, bastarían dos partidos en México, el liberal y el conservador. De hecho, hacia allá avanza toda la maquinaria 2021, con la vista puesta en la madre de todas la batallas intermedias que se efectuará el año entrante, cuando se realizarán los comicios más abundantes de la historia en cuanto a cargos de elección popular por definir.

De un lado, en ese 2021 preparatorio del presidencial 2024, estará la alianza que encabezará Morena pero previsiblemente no de manera tan determinante como en 2018, pues Palacio Nacional tendrá que dar revitalizante juego y, obviamente, opciones de triunfo, al Partido del Trabajo y a la rémora también reciclada, el Verde Ecologista de México, más el que para entonces se espera habrá resucitado con un nombre levemente cambiado, el del Encuentro Social que ahora se llamaría Encuentro Solidario.