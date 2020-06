Solicitan reconexión de luz en Coyoacán

E

n la colonia Prado Churubusco, Coyoacán, una cuadrilla que dijo ser de la Comisión Federal Electoral, en plena contingencia, cortó la luz . Hace unas semanas pasaron a extorsionar a personas mayores vulnerables y en confinamiento para no hacer la desconexión. Algunos de los vecinos no han podido hacer el pago de la luz por la cuarentena, y otros más nos encontramos amparados y con procesos ante la Profeco; sin embargo, a estos supuestos empleados de la CFE poco les ha importado nuestra situación e incluso no nos dan tiempo de mostrar nuestros documentos, simplemente cortan la luz o piden mordida para no desconectar el suministro. La luz, consideramos, es un derecho humano y no se debe dejar sin energía eléctrica a nadie, menos durante una cuarentena.

Exigimos la reinstalación inmediata del servicio de luz a quienes nos la han cortado, que se investiguen todo este tipo de anomalías y se castigue a los responsables. No a la privatización de la energía eléctrica. Solución a las quejas contra estas arbitrariedades.

Exige aplicar la ley por desmanes

En la marcha más reciente en la Ciudad de México, en la que, para variar, los anarquistas no protestan por algún motivo, sino que sólo salen a hacer destrozos, para eso les pagan, y crean un tipo de desmanes que no se dan en ninguna otra parte del mundo en donde se dice mis derechos terminan donde empiezan los suyos . Parece ser que en México es en lo único en que no se piensa, en las garantías de los otros; por ejemplo, parece que los policías no son ciudadanos, pues si en algún momento cometen el error de pasar sobre los derechos del anarquista, entonces van a la cárcel, ¿y sus derechos?

Con el temor de ser acusados de represores, no se hace nada en contra de este grupo de manifestantes que es pagado por los que antes estaban robando al país y quieren, por todos los medios, descarrilar la 4T, pero una cosa es no reprimir y otra permitir que este grupo haga los destrozos materiales y violaciones a los derechos de los demás en total impunidad.

Víctor Javier Moreno Díaz

Denuncian invasión de área natural

Queremos felicitar a La Jornada por los reportajes del lunes y martes pasados acerca de la problemática en las áreas naturales protegidas, sobre todo en las alcaldías de Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Conteras. Ahora, queremos comentar que no sólo en el sur de la ciudad se está llevando a cabo este fenómeno de las invasiones, pues en la Sierra de Guadalupe desde hace varios años se iniciaron, en especial del lado norte del cerro el Guerrero en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Hasta la fecha se tienen contabilizadas 80 casas de madera. Dentro de los delitos ambientales que cometen está el desmonte de la zona, la perforación de la tubería de agua potable que abastece a varias colonias, incendios provocados y tiros clandestinos de basura, entre otros. Además, ahora pretenden extenderse al cerro de Zacatenco. Se hace este llamado a la jefa de Gobierno, ya que grupos de vecinos de las colonias, pueblos y barrios colindantes a los cerros se están organizando para llevar a cabo una acción de desalojo con el problema que esto implicaría.