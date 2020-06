En Oaxaca, Alexander Gómez Martínez, de 16 años, fue asesinado la noche del martes en la comunidad de Vicente Camalote, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, por un policía de esa localidad de la Cuenca del Papaloapan.

Según se informó, el uniformado lo confundió con otra persona y pensó que portaba una pistola, por lo que le disparó. El adolescente iba con dos amigos a una tienda.

Mi hijo no era malo, no fumaba, no tomaba. Tenía el sueño de ser futbolista y se lo han truncado , reprochó Vicky Gómez, madre del joven en un video en el que exigió castigo para el responsable. Aseguró que los uniformados saben quiénes son los delincuentes en esa localidad y no hacen nada.

El ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, a cargo del panista Adán Maciel Sosa, informó que el oficial ya fue puesto a disposición de la fiscalía; no obstante, justificó, no fue un hecho de mala fe ni pensando en dañar a la comunidad .

Mientras, Luis Ramírez Muruato, José López García, Carlos Martínez Miranda, Genaro Vázquez Peña y Carlos Pérez González fueron secuestrados la madrugada del martes por sujetos armados en la comunidad de Sierra Vieja, municipio de Villa de Cos, Zacatecas.