Grave precariedad

La situación se ha venido alargando y las autoridades se echan la bolita una a otra para ver quién es el encargado. El caso no avanza y el tiempo está corriendo. Cada vez es más grave la precariedad entre los artistas y trabajadores de la cultura, la gente está reventando, y las autoridades están en un proceso burocrático sin nombre , explicó el activista.

“Por eso se invita a la secretaria a que asuma su responsabilidad y resuelva cuanto antes este asunto. Además de estar entrampados en procesos burocráticos, no nos han dicho si habrá o no recursos para esos apoyos, porque lo quieren meter en el recorte presupuestal de 75 por ciento (ordenado por el gobierno central).