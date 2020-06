“Me parece importante encontrar formas en las que podamos expresarnos; yo encontré un sistema muy particular, que consiste básicamente en una matriz de retroalimentación con la que genero feedback de manera deliberada, que es controlado, procesado y transformado con la ayuda de pedales”, explicó. El tono generado es multiplicado en la matriz y transformado en una masa sonora mucho más compleja y más rica.

De acuerdo con el artista sonoro, las secuencias largas en Límite le permitieron extenderse en el tipo de música que realiza. Estoy interesado en desarrollos orgánicos y procesos que toman mucho tiempo a nivel musical. He desarrollado desde hace muchos años un sistema personalizado para la generación sonora , precisó.

En un video transmitido en el canal de YouTube de Música UNAM, el artista sonoro, músico y promotor cultural Rogelio Sosa se refirió a su labor artística e interés por crear música nueva para películas que originalmente no tenían sonido, como Límite, obra clave del cine brasileño.

El público podrá ver una versión restaurada de dos horas de la película, filmada en 1930 y estrenada en 1931. La cinta es abstracta y muy poética en el plano visual, y gira en torno a tres personas que se encuentran sin comida en un bote a la deriva, pero cada uno de los personajes tiene un particular pasado.

La razón , añadió Sosa, “por la que decidí utilizar este sistema para musicalizar Límite es que permite mucha interacción en tiempo real para hacer la música; básicamente lo que hice fue correr la cinta e improvisar sobre ella al mismo tiempo que la veía. Esto me permitió mucha reactividad e interacción con lo que sucedía”. Aseguró que con su sistema de retroalimentación se producen cambios y transformaciones texturales adecuados a la temporalidad y emotividad que la película sugiere.

En la charla en la plataforma de YouTube, el artista compartió que una parte importante dentro de su trabajo es la creación musical y sonora, así como la colaboración con medios audiovisuales. He realizado mucha música para películas y videos, y últimamente he estado muy interesado en la intervención de las películas silentes. Desde hace mucho tiempo tenía la idea de remusicalizar y revisitar películas que no contaban con sonido original.

Recordó que la primera cinta que intervino fue Begotten, de Elias Merhige, y en febrero pasado tuvo una comisión para la décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, en el que presentó La edad de oro, de Luis Buñuel, remusicalizada.

La obra de Rogelio Sosa se desarrolla en dos terrenos: la música y el arte. En éste ha incursionado en la instalación sonora y el performance, mientras en la segunda le interesa la composición electroacústica, así como la improvisación con medios electrónicos.