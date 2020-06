Ahora bien. Si el espacio impide tratar con profundidad asuntos complejos como el referido, es posible que algo de luz arroje, por ejemplo, un simple partido de futbol de la Copa Libertadores. Me refiero al celebrado en la primera semana de abril, entre el Internacional de Porto Alegre y el Palestino de Santiago de Chile.

Aunque el vocablo antisemitismo se presta a confusión (los no judíos también pueden asumirse como semitas ), dicha resolución es trascendente. El Estado argentino (¡por fin!) fijó posición frente a la percepción de marras, que explícita o implícitamente predicó la Iglesia católica desde finales del siglo XIX, con perversos alcances en la sociedad del país rioplatense.

l antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto […]” (Resolución 114/2020, Ministerio de Relaciones Exteriores, Buenos Aires, 8 de junio de 2020).

Entonces, la minúscula Organización Sionista de Río Grande del Sur , advirtió a la CBF, la Commebol y el Ministerio Público brasileño, que se incurriría en graves violaciones a la ley brasileña de permitirse el uso de la camiseta oficial de Palestino . En efecto, la camiseta luce en los hombros un mapa de Palestina y los colores de su bandera, que “muestra fronteras anteriores a la creación del Estado (de ‘Israel’), en 1948”, según la referida organización.

El Club Deportivo Palestino se fundó en 1920, cuando Israel no existía. Y en 2014, en nombre de la comunidad judía chilena , la institución deportiva había sido multada por la Asociación Nacional del Futbol Profesional (ANFP), por usar en su camiseta un mapa de la Franja de Gaza. Desde Porto Alegre, en carta abierta publicada en Facebook, el consejero del Inter Fabio Lavinsky, pidió que se tomen “los cuidados necesarios para que la afición de ‘Palestino’ no haga manifestaciones ofensivas a los judíos durante el partido” (sic). Pero más interesante fue el comentario de Sebastián Watenberg, presidente de la Federación Israelí de Río Grande del Sur, que en el medio local judío Gauchazh señaló: Los alegatos de los sionistas no representan el sentimiento de toda la comunidad judía del Estado .

Watenberg agregó: Tenemos mucho respeto y cuidamos mucho de nuestra imagen y de la relación armónica con la comunidad palestina local, con la que tenemos un diálogo bastante avanzado y pacífico. Yo quería hacer hincapié en este punto: la organización sionista actúa como representante de la derecha israelí, y no tiene legitimidad para hablar en nombre de la comunidad judía. Tenemos serias divergencias con ellos .