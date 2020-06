C

on el Covid-19 aprendí a lavarme las manos como se las lavan los médicos: con esa frecuencia y ese cuidado con toda la superficie de la mano y de los dedos. Ya nunca me las volveré a lavármelas como lo hacía antes, de eso estoy seguro.

A los antropólogos nos suelen interesar esta clase de detalles. Ya desde la publicación original en 1939 de El proceso civilizatorio, Norbert Elias había analizado en detalle la relación íntima que hubo entre el nacimiento del Estado moderno y el desarrollo –muchas veces bastante penoso– de los modales. Para Elias, el origen del Estado tuvo precondiciones tanto políticas como mentales ; es decir, que necesitó cierto tipo de sujeto social para florecer.

Para esto, Elias hizo hincapié en la importancia política que tuvo el desarrollo de los modales, y le dedicó el primer volumen de su obra precisamente a ese tema, explorando cómo se fueron restringiendo las manifestaciones abiertas de la sexualidad, la violencia y las funciones naturales del cuerpo (echarse pedos, eructar, orinar o defecar en espacios públicos, etcétera). Este proceso de restricción a los impulsos naturales –que vino siempre apuntalado por el desarrollo de la corte– se consolidó de la mano de la vergüenza, del recato, la simulación y la pudibundez– que eran los sentimientos y actitudes necesarios para introyectar todo aquel entramado de normas sociales que Freud llamó el super-ego . Moraleja: los cambios de hábitos y prácticas de higiene corporal pueden tener también efectos sociales y políticos profundos.

Y si volvemos nuestra mirada a lo que sucede en este terreno hoy, podemos rápidamente identificar algunos puntos de interés, como son especialmente la adopción del cubrebocas, la implementación de la idea de la sana distancia , y la multiplicación de la frecuencia del lavado de manos y otros actos orientados a desinfectar superficies que han sido tocadas por otros.

Consideremos primero la cuestión del cubrebocas.

La primera vez que fui invitado a Japón, hace más de 15 años, llegué sediento de ver ese maravilloso país (que, por cierto, en nada me desilusionó). Pasé una primera noche corta, y salí de mi hotel temprano a explorar las calles de alrededor. Casi de inmediato noté que entre la mucha gente que circulaba en sus rutas al trabajo, había un número importante de personas usando mascarillas. Inicialmente creí que se trataba de pacientes con cáncer, en tratamiento de quimioterapia, que se cubrían las bocas para evitar algún contagio. Sólo que eran demasiados. Así es que le pregunté a mi anfitrión por el asunto y me explicó que las personas que tenían alguna gripe usan el tapabocas no para protegerse ellos de alguna enfermedad, sino para proteger a los demás.