Reiteró que la estrategia adoptada por el gobierno federal, incluido el semáforo de riesgo, para hacer frente a la emergencia es adecuada, apegada a las recomendaciones del organismo internacional y ha tenido éxito porque no se ha visto rebasada la capacidad de atención en los hospitales.

Los laboratorios privados han detectado casi 50 mil casos de Covid-19 que aún no forman parte del registro oficial. Además, éste presenta dificultades por la incompatibilidad de los sistemas informáticos de la Secretaría de Salud (Ssa) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó Jean-Marc Gabastou, asesor en emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ahora, agregó, tenemos que responsabilizarnos con lo que cada uno puede hacer para disminuir la transmisión , porque la capacidad del sistema de salud no es infinita. Que pueda responder a las necesidades de los enfermos depende de que acatemos las medidas planteadas por las autoridades.

Reiteró que hasta ahora, mientras no haya una vacuna contra el nuevo coronavirus, las medidas más efectivas para prevenir el resurgimiento de la epidemia, sobre todo ahora que el semáforo está en rojo, es el distanciamiento social, quedarse en casa si no se realiza alguna actividad esencial, la higiene de manos y si por causa del trabajo o alguna necesidad imperante las personas tienen que salir e ir a lugares cerrados donde no se pueda guardar la sana distancia, se debe utilizar un cubrebocas.

Acerca de las pruebas de diagnóstico, Gabastou explicó que México fue el primer país en aplicar la de tipo molecular, que es el estándar de oro en la pandemia. Para el ingreso a la nueva normalidad será indispensable realizar más estudios, identificar lo más temprano posible y desde el nivel municipal los casos que pudieran llevar a una remergencia del virus. Eso y la operación del semáforo de riesgo con los indicadores propuestos por la Secretaría de Salud servirán para evitar el retorno al confinamiento.