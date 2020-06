U

na de las compañías más importantes del mundo, Amazon, obtuvo un financiamiento de inversionistas privados por 10 mil millones de dólares, a principios de junio. Pagará una tasa de interés de 0.4 por ciento, con vencimiento a tres años. También a principios de mes la principal cementera del país, Cemex, anunció la emisión de mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 7.37%, con vencimiento en 2027, para captar recursos que utilizará para propósitos corporativos y el pago de deuda. Esta semana el diario El Economista dio a conocer que el gobierno mexicano había concertado un financiamiento del Banco Mundial por mil millones de dólares. Se adelantó a la Secretaría de Hacienda y creó confusión. Hacienda confirmó la operación. El crédito fue amarrado a la tasa de 1.5 por ciento de interés anual, a plazo de 14 años. No es la ganga que obtuvo Jeff Bezos, pero tampoco es tan caro como lo de Cemex. El prianismo heredó una deuda de 200 mil millones de dólares, cada vez que Carstens, Videgaray o Meade anunciaban un nuevo empréstito –y eran caros– había aplausos porque era una muestra de la confianza ’ en el país. El préstamo que amarró el secretario Arturo Herrera tiene una tasa blanda y un plazo razonable. Parece que no gustó a banqueros locales –en realidad extranjeros–, pero las tasas aquí son infames, a pesar de la rebajas que ha venido haciendo el Banco de México.

El compló I

Los años que antecedieron a la elección presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador vino denunciando que era víctima de un complot. Dos sucesos parecen darle la razón: su desafuero como jefe de gobierno y la fraudulenta elección en la que resultó triunfador Felipe Calderón. Abundantes documentos acreditan la persecución de que fue objeto, aunque no pudieron exterminarlo. Las mismas fuerzas se aliaron para impedirle el reconocimiento de su triunfo en la eleccion de 2012, pero obsecado como es, juntó voto por voto y ganó en 2018.

El compló II