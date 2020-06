Sergio Ocampo Arista y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de junio de 2020, p. 26

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio positivo a Covid-19, pero en un mensaje difundido en sus cuentas de Twitter y Facebook anunció que continuará atendiendo los problemas de la entidad.

Pensé que no me iba a tocar, pero ya me tocó. Voy a cuidarme, pero voy a seguir cuidando también todo lo que esté alrededor de mi estado de Guerrero, al que respeto y amo profundamente , escribió.

Astudillo es el cuarto mandatario estatal contagiado, pero asintomático, al igual que Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Adán Augusto López, de Tabasco, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

El priísta explicó: “A raíz de que sentí algunos síntomas de Covid-19, procedí a hacerme el examen y salí positivo. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas y protocolos.