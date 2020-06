Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de junio de 2020, p. 21

Ante la falta de apoyos, en el partido Morena están confundiendo los recursos que los trabajadores tienen en sus cuentas para el retiro con un seguro de desempleo, señalan especialistas. Ello, debido a que en semanas recientes algunos legisladores han presentado propuestas para facilitar que las personas que se queden sin empleo hagan uso de sus ahorros pensionarios, lo cual, advierten, reducirá la ya baja pensión.

La iniciativa más reciente es de Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, la cual plantea que un desempleado pueda retirar de su Afore 13 mil 300 pesos.

Para Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, esa propuesta es loable al admitir que hay una crisis excepcional y se debe apoyar a los desempleados; sin embargo, es injusta porque se está diciendo sálvense solos con su ahorro para el retiro .

Según estimaciones de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), alrededor de 30 por ciento de los poco menos de 65 millones que cuentan con una cuenta en Afore tienen ahorrados en promedio 30 mil pesos, por lo que, de disponer de 13 mil pesos, estarían usando cerca de la mitad de sus recursos.

Raymundo Tenorio, catedrático del Tecnológico de Monterrey, opina que el gobierno mexicano ha decidido no ayudar a la población con un seguro de desempleo, pero a cambio busca hacer más sencillo retirar fondos de la Afore. Del ahorro total de los trabajadores, 52 por ciento está prestado al gobierno, pero ahora pide que seas tú quien enfrente solo la crisis .

Cuando un trabajador retira dinero de su Afore no sólo disminuye el monto, sino también ve reducidas sus semanas de cotización. La propuesta del legislador de Morena plantea que el trabajador no sea castigado con semanas y que pueda hacer el retiro al siguiente día de ser despedido, y no 46 días después como está establecido.