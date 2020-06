Jiménez es un futbolista muy completo, tiene cosas muy interesantes, es un centro delantero nato, con excelentes cualidades y si le dan la oportunidad, podría hacer un buen papel en cualquier equipo, pero el Real Madrid es un club que pesa demasiado, no es fácil jugar ahí y mucho menos remplazar a los titulares, y si sólo lo van a ocupar cuando se pueda, yo le recomiendo que no vaya, sería una pena que lo ficharan nada más para calentar la banca .

Ante estos rumores, Coca González advirtió que “si Raúl no está completamente seguro de que Zizou lo quiere, es mejor esperar otras ofertas.

El pasado lunes, el portal de la revista española Don Balón informó que la calidad del ex atacante del América es del agrado del entrenador del conjunto merengue, por lo que podría considerarlo como refuerzo para la siguiente temporada 2020-2021.

El delantero mexicano Raúl Jiménez sólo debería salir del Wolverhampton para irse al Real Madrid si el técnico Zinedine Zidane es quien solicita sus servicios y le asegura que jugará, de lo contrario, no le convendría llegar al equipo español, pues podría perderse en la banca , consideró el visor de talentos Ángel Coca González.

El descubridor de futbolistas como Cuauhtémoc Blanco e Hirving Lozano explicó que en muchas ocasiones, los equipos grandes de Europa contratan jugadores por otros intereses, los cuales no son deportivos, y si éste es el caso, mejor que busque otras opciones .

