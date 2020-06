C

onforme Estados Unidos (EU) se debilita, tensión y riesgo planetarios aumentan. Ese proceso de progresivo declive ha impulsado una repulsa creciente contra China no sólo de EU, sino de diversos países de Occidente. El disparador fue la eficacia comparada de China en la gestión de la pandemia. La aparente unanimidad occidental de esa acometida no oculta el conflicto también creciente de EU con el viejo continente. Esas viejas naciones, no; mejor Five Eyes, avisa Trump. Five Eyes es la alianza creada en la inmediata posguerra por EU, con Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda para espiar a la URSS.

Por mucho tiempo EU ejerció una hegemonía planetaria con sus dos componentes: poder represivo y disuasivo, y consenso: la mayor fuerza militar y el american way of life que fue admirado ejemplo para las aspiraciones de innumerables pueblos: la tecnología, el confort, el sueño vacuo de la abundancia en expansión ilimitada. EU hace lustros comenzó a perder el consenso: el american way fue cada vez más rechazado. Hoy le queda su fuerza militar. Ya ha abandonado todo intento de ser líder mundial de cualquier causa global de futuro; nunca lo había mostrado con tanta amplitud como en la dura gestión de la pandemia.

Mermadas sus capacidades de operación en el mundo, se vuelve sobre sí mismo. Pero ahí dentro hay un arreglo institucional estatal cada vez más claramente inservible. El peso de ese desarreglo es mayor que el hecho de que al volante vaya un narcisista primitivo. No es extraño, las miradas sombrías sobre el presente y el futuro de EU se multiplican. La semana pasada el Nobel Paul Krugman escribía su pesar: “Éstos son tiempos de dolor para aquéllos de nosotros que amamos a EU y su promesa…, cada día trae otro indicador de nuestro declive: la nación que puede hacerlo se ha convertido en una tierra que no puede hacer frente a una pandemia, el líder del mundo libre se ha convertido en un destructor de las instituciones internacionales…; ahora estamos en un momento de crisis, cuando todas las cosas buenas que EU representa están en peligro por el venenoso legado de nuestro pecado original [el racismo]. ¿Lo lograremos? Honestamente, no estoy seguro de que lo hagamos”.

Krugman pone el acento en Trump como el problema ( es difícil imaginar a alguien menos adecuado para el trabajo, intelectual y moralmente ). El acento debiera ponerse en la erosión del pacto social, en sus fundamentos políticos y sociales constitutivos.

Con o sin Trump, el cambio del rol de EU en el espacio internacional más un futuro de polarización y confrontación interna, constituyen causa suficiente para alterar todas las relaciones políticas y económicas del planeta; y súmese, además, que EU no va solo: concurren las intervenciones económicas y geopolíticas de las demás potencias.