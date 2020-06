“Si yo le dijera a los mandos, a los oficiales, que habría que explorar acciones contundentes, tomar el poder político, dar un golpe, lo más probable es que me contestaran: ‘Mi general, ¿y si mejor vamos a tomar unas cervezas?’”

No siempre fue así, por supuesto, y a finales de los años 60 y los 70, tuvieron que inmiscuirse, algunos de sus oficiales, en la guerra sucia que se desató contra las guerrillas campesinas y las urbanas de corte estudiantil, en particular contra Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, por un lado, y la Liga 23 de Septiembre, por el otro.

Así como Riviello Bazán, han sido otros generales secretarios de la Defensa quienes han sorteado instrucciones y misiones que no son las adecuadas o las tradiciones del Ejército, pero asumiendo las órdenes con profesionalismo.

En México no es posible un golpe de Estado, y mucho menos con participación militar. Es más, uno de los diques para semejantes delirios radica, precisamente, en generaciones de oficiales bien preparados y respetuosos de la Constitución.

Así han operado los soldados, porque no aspiran al poder y porque las fuerzas armadas son institucionales. En su interior, además, existe la posibilidad de hacer una carrera, cuentan con beneficios sociales y educativos para sus familias y, sobre todo, son leales a su jefe máximo, el Presidente de la República.

Ello no quiere decir que no existieran o no existan tensiones, por demás naturales con los civiles, ante lecturas diversas de la realidad y del tiempo. Lo que hay que destacar es que muchas de las coyunturas riesgosas o delicadas, como la rebelión del EZLN, el homicidio de Luis Donaldo Colosio, el intento de descarrilamiento político de López Obrador (proceso de desafuero), las elecciones de 2006, las guerras contra las bandas criminales, el establecimiento del control territorial y las diversas alternancias presidenciales, se sortearon de mejor forma por la actitud institucional de los soldados.

Es más, han padecido el riesgo de realizar tareas sin un marco jurídico adecuado y en no pocas ocasiones sujetos al capricho de los civiles y al vaivén de las coyunturas políticas. En efecto, han sido parte de las soluciones y no de los problemas y eso debemos valorarlo.

*Periodista. @jandadej