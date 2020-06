En el orden del día, la comisión propuso desechar la iniciativa, y la presidenta de esa instancia legislativa, Mary Carmen Bernal (PT), resaltó: No es que no nos importe el tema de ayudar a los trabajadores y sus hijos, sino que dos de las instituciones más importantes de seguridad están haciendo frente a la contingencia por coronavirus y van a terminar económicamente muy desgastadas. La valoración fue por la insuficiencia de presupuesto .

Sin discusión, se acordó respaldar los cambios que permitirían al Issste descontar las cuotas no pagadas –6 mil 129 millones de pesos a enero pasado– directamente de las transferencias federales.

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-les de los Trabajadores del Estado (Issste) para considerar como falta administrativa grave que funcionarios de gobiernos estatales y de Ciudad de México no enteren oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social.

El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) planteó aceptar la petición del PAN para que, en lugar de votar en sentido negativo la propuesta de la diputada Ángeles Anaya, el dictamen se retirara del orden del día y se analice en otra oportunidad para recabar más información sobre el tamiz auditivo.

Cualquier persona tiene derecho a contar con esa información y el costo de 400 millones para implementar la medida me parece que no es argumento suficiente para que esta comisión no actúe. Mi solidaridad con la diputada Ángeles Anaya , señaló el priísta.

Su compañero de bancada Isaías González Cuevas resaltó que el costo de aplicar el tamiz no impacta el presupuesto, “no perjudica las finanzas del Issste, pero sí ayuda en la salud de los niños. Mucho ayudaría a los recién nacidos resolver este tipo de asuntos que luego los perjudican menores cuando están en la escuela o en pleno desarrollo y los hace víctimas de bullying”.