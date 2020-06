Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 9 de junio de 2020, p. 2

No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido, se guarda la distancia , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al conocerse que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo –con quien compartió la conferencia de prensa el viernes pasdo–, dio positivo a Covid 19.

Informó que toda la familia de Robledo dio positivo, pero sin gravedad. “Lo cierto –precisó– es que es un virus muy peligroso, que produce mucho dolor, mucho sufrimiento”.

De regreso a Palacio Nacional tras su gira por el sureste, alertó sobre la necesidad de seguir cuidándonos y recomendó a la sociedad hacernos la prueba si se presentan los síntomas: dolor de cabeza, tos seca, fiebre y malestar en el cuerpo. En ese caso, no se debe esperar y necesitan buscar atención médica .