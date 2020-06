E

l presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, dice que es muy probable que el virus (SARS-Cov-2) pueda estar con nosotros muchos meses o incluso años, así que tenemos que aprender a convivir con él. Aquellos países o regiones que han sabido combinar el levantamiento de las restricciones de movilidad con medidas sanitarias complementarias (...) han logrado una recuperación económica más rápida manteniendo el contagio contenido , ha señalado el banquero en el blog The Pulse. Su mensaje es realista, la cuarentena no puede durar eternamente, pero no puede tener aplicación inmediata en México porque estamos en la etapa de mayor peligrosidad, así que la Asociación de Bancos de México ha concertado con el gobierno de la capital una serie de medidas para gradualizar la vuelta a la normalidad a partir de mañana. 1) Todo el personal que trabaja en los corporativos de los bancos seguirá en home office y el de sucursales iniciará labores a las 10 am. Se trata de que los empleados de sucursales –12 mil 600 personas– no usen el transporte público en las horas pico, dijo el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera. 2) Algunos bancos como Banorte y BBVA cerrarán a las 16:00 horas, mientras Santander y Citibanamex a las 16:30 horas. HSBC lo hará a las 17:00 horas. 3)La banca promoverá el uso de CoDi (pagos y cobros digitales entre las organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial y los tianguis). También propone que el pago de la quincena y los programas sociales sea antes o después de los días 15 y 30, para evitar aglomeraciones de los clientes.

El tipo de sangre

Una investigación del laboratorio de pruebas genéticas 23andMe, Inc. encontró que las diferencias en el tipo de sangre de una persona pueden afectar su vulnerabilidad a un contagio de Covid-19. La firma tiene el crédito de ser una de las mayores del mundo en su especialidad, de acuerdo con información publicada en la edición digital de Bloomberg. Los resultados preliminares de un estudio en que participaron más de 750 mil personas sugieren que la sangre tipo O es especialmente resistente al virus, dijo la compañía. Se sabe que factores como la edad y las condiciones de salud subyacentes pueden determinar cómo les va a las personas una vez que han contraído el Covid-19. Pero esos factores por sí solos no explican la amplia diversidad de síntomas, o por qué algunas personas contraen la enfermedad y otras no. Se analizaron los genes de más de mil 600 pacientes en Italia y España que experimentaron insuficiencia respiratoria y se descubrió que tener sangre tipo A está relacionado con un aumento de 50 por ciento en la probabilidad de que un paciente requiriera un ventilador pulmonar.