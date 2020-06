Frente a la oficina de dicho organismo, en Cancún, Moisés Araujo, integrante de la asociación civil Somos Tus Ojos, anticipó que demandarán penalmente a Fernández Piña para que se haga una investigación a fondo sobre su participación en los hechos violentos.

Señalaron que la destitución de tres mujeres policías no es suficiente, pues además de ellas hubo oficiales varones que también los agredieron y todos recibieron órdenes para actuar .

Daniela Zambrano, una de las chicas agredidas, denunció que los uniformados replegaron a los manifestantes a la banqueta y de ahí la llevaron casi a rastras a una patrulla.