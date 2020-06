Ap

Periódico La Jornada

Martes 9 de junio de 2020, p. a11

Roma. El futbol italiano podría no tener un campeón este año si la Serie A es interrumpida de nuevo por el coronavirus. La federación italiana aprobó ayer la disputa de una liguilla en caso de que no se pueda completar el torneo. En cambio, los algoritmos se utilizarán para definir la clasificación general y serán empleados sólo por razones de fuerza mayor, como un rebrote. Si se usan, no habrá un campeón, a menos que ya se haya asegurado el título matemáticamente cuando se interrumpa la competencia otra vez.