Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 9 de junio de 2020, p. a10

El entrenador Manuel Lapuente aseguró que el actual estratega de la selección nacional, Gerardo Martino, se está curando en salud al decir que el jugador mexicano tiene una idiosincrasia de conformismo, la cual le ha impedido trascender a nivel internacional.

En una videoconferencia realizada para la escuela argentina de directores técnicos Nicolás Avellaneda, el Tata mencionó que selecciones como la mexicana o la colombiana se refugian en triunfos frente a combinados importantes, y que al momento de querer dar otro paso sucumben ante rivales inferiores.

“Esa es nuestra idiosincrasia y eso es lo que tienen que romper selecciones como Colombia y México.

Reconozco que hay selecciones que desde la inferioridad se sienten muy cómodas, como las victorias de México ante Alemania, Francia, Croacia y después tienen derrotas, las más dolorosas, como perder unos octavos de final contra Estados Unidos. Es toda una evolución y probablemente lleve mucho más que el proceso de un técnico o de un Mundial , aseveró el estratega argentino el pasado domingo.

Al respecto, Lapuente afirmó de forma tajante: ¡Eso no es cierto!, y no sé por qué la Federación Mexicana de Futbol le permite decir eso, no lo puedo entender, porque sabemos todos que es mentira, y si no le parece la selección, si no está para cumplir los compromisos que le mandan y tratar de ganarlos, pues que se vaya .

El ex entrenador del representativo nacional en el Mundial de Francia 1998 indicó que la falta de resultados del Tri a escala internacional se debe en gran medida a que los técnicos que traen no conocen al jugador mexicano, porque calidad hay, pero no saben elegir, llevan a otros que a lo mejor no merecen estar. Una razón más, entre otras, es la gran cantidad de extranjeros que hay en nuestro futbol .

Explicó que “nuestra selección es muy difícil de dirigir, porque primero tienes que escoger jugadores, y para eso necesitas saber de ellos y eso es precisamente lo que desconocen, no tienen ni idea y por lo visto ni les interesa.

“De tantos que existen en el país, ¿cómo es posible que no puedan hacer una buena representación?, ya lo hemos hecho en varias ocasiones con buenos resultados, ha habido grandes selecciones.