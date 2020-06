Felguérez nació en 1928, una época en la que en el país se vivían tiempos muy conflictivos , como él definía. “Unos años antes había terminado la revolución armada, pero la tenencia de la tierra no era segura y los reclamos agrarios se extendían por todo el país.

Mi padre comandaba ciertas fuerzas para defender la hacienda, pues los campesinos reclamaban la tierra por medios violentos. Uno de mis primeros recuerdos fueron algunos enfrentamientos a balazos entre las fuerzas leales de la hacienda y los agraristas.

En este escenario, por razones de seguridad, su familia emigró a la capital del país, y su padre intentó negociar los bonos de la Deuda Agraria, pero al año siguiente murió.

“Yo tenía siete años, mi madre ya no quiso volver y abandonó la hacienda. Yo regresé a Valparaíso 60 años después, porque me hicieron hijo predilecto del lugar, y a la Casa de Cultura le pusieron mi nombre. Si no regresé antes fue porque mi madre siempre decía: ‘No vayas a Valparaíso, porque te van a matar.”

Además de Felguérez, otros 11 artistas representantes de la Ruptura, entre ellos, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Arnaldo Coen, Brian Nissen, Antonio Peyrí y Vlady conforman la colección de cuadros de gran formato que se exhiben de manera permanente en el museo dedicado al fallecido artista.