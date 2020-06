L

a pandemia tan grave, tan temida, ha servido para revelar la crueldad, la falta de solidaridad elemental del sistema de libre mercado en materia de salud. Para las clases medias una enfermedad significa perder los ahorros de la familia y comprometer el patrimonio, porque la medicina privada, tanto muchos hospitales como las medicinas de patente, están al alcance de pocos. Y si a las clases medias la enfermedad las empobrece, a los más pobres los deja en la miseria.

La razón de esta realidad, puesta a la vista en México por la pandemia, es que durante las tres o cuatro décadas del auge del neoliberalismo, hoy derrotado en las urnas, se desmanteló el sistema de seguridad social a cargo del Estado, que con esfuerzo se había construido a partir de los cambios generados por la Revolución Mexicana y mientras se mantuvo el régimen de la economía mixta.

Para proteger laboratorios trasnacionales o no y hospitales de lujo, se ­abandonó la medicina social, se arrinconó la medicina preventiva y se impulsó a la medicina como negocio; se dejó así a grandes sectores de la población sin un sistema efectivo de salud pública y el servicio quedó en manos de la medicina privada.

La pandemia develó esta realidad en forma cruda; cierto es que críticos del oligopolio de la salud los había desde hace algunos años, también, que durante un tiempo se dio en México prioridad a la prevención en materia de salud, se crearon instituciones públicas para atender las enfermedades de la gente, instituciones que gobiernos anteriores a éste sentenciaron a la desaparición y se dieron a la tarea de desmantelarlas.

Pensando en ello, recordé ese filme del documentalista estadunidense Michael Moore, que exhibe en toda su bajeza y crueldad la perversidad y falta de sentido humano del sistema de salud en Estados Unidos, que tan servilmente se copió en México, a partir del gobierno de Carlos Salinas.

La película del documentalista se titula Sicko. En ella, este verdadero Chesterton moderno, que hace películas en lugar de escribir ensayos y cuentos, desnuda al sistema y no deja lugar a dudas sobre sus bases injustas. En una de las escenas cumbres del documental, un artesano de la carpintería relata al entrevistador cómo tuvo que elegir cuál dedo de la mano estaba dispuesto a perder, de dos lastimados por una sierra eléctrica. Esto porque su seguro no alcanzaba a cubrir la curación de ambos dedos; el hospital le reimplantó el anular y dejó perder el cordial, no se le pudo reparar, porque no tenía el dinero para pagar la atención médica completa.