a irrupción de la sociedad estadunidense en las calles tiró al olvido la pandemia. La frustración y el enojo son, por mucho, superiores al miedo y la cautela. El video del asesinato –porque eso fue– del ciudadano afroestadunidense George Floyd rompió todos los moldes de la protesta social. Enfatizo el video porque el gran catalizador del movimiento no fue el acto de barbarie policial, sino el hecho de haberlo capturado en video. Como refirió el famoso actor Will Smith: el racismo en Estados Unidos no está empeorando, sólo está siendo videograbado .

Ni el puritanismo, ni la corrección política, ni el racismo velado o la intolerancia que se disfraza de defensa del orden y la ley han podido detener la enorme verdad en las calles: en pleno siglo XXI, 244 años después de proclamar en su Declaración de Independencia que todos los hombres son creados libres, Estados Unidos –la economía más importante del orbe, nuestro principal socio comercial y el dominante exportador de cultura pop en el siglo XX– sigue intentando lidiar con la raza y la convivencia social. Porque a pesar de lo que consigna su Constitución, de haber nacido libre e igualitario, pasaron casi 100 años para que aboliera la esclavitud; porque a pesar de haber abolido la esclavitud, pasaron otros 100 años para que proscribiera la segregación racial. En otras palabras, la ley ha ido tarde frente a la naturaleza divisiva de una sociedad pluricultural y multirracial que, al menos en una parte importante, se niega a sí misma.

Como casi todos los fenómenos sociopolíticos, la coyuntura tiene una explicación económica: la pauperización sostenida de la clase media estadunidense en las recientes tres décadas, agudizada por la crisis financiera de 2008. A partir de la sistemática pérdida de oportunidades y acceso a satisfactores (en un país regido por el consumo), esta clase media que una generación antes, en la época de la posguerra, había alcanzado eso que llaman el american dream, hoy ve cómo los empleos escasean, pagan mal, se sustituyen con máquinas o inmigrantes, mientras la vida que tenían sus padres se vuelve impagable. Entonces aparece en escena la retórica antimexicana, racista, chauvinista, el muro, el miedo, el prejuicio. Abolida por la Ley de Derechos Civiles, la segregación se mantiene de facto en muchas ciudades de Estados Unidos: barrios afroestadunidenses, barrios blancos; restaurantes afroestadunideses, restaurantes blancos. Una línea invisible separa a ciudadanos iguales ante la ley, pero diferentes ante la policía.