Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de junio de 2020, p. 13

Aunque el retirar parte de los ahorros de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) puede ser perjudicial para la mayoría de los trabajadores, para varios millones que no han encontrado trabajo después de los 40 años de edad, sí podría ser un alivio contar con la totalidad de sus recursos en este momento, explicó Antonio Rodríguez, asesor de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (Conjupam).

Explicó que se refiere a los casos en los que, por el desempleo, han tenido que sumarse a la informalidad, lo cual les hará imposible sumar ahorro suficiente para sustentar una pensión digna; no obstante, deberán esperar hasta 20 años para recibir una pensión raquítica . Mientras llegan a la edad de jubilación, los mayores de 50 años tienen muy pocas posibilidades de ser contratados.

Para 2035, estimó que uno de cada cinco jubilados no acumulará las semanas suficientes para tener una pensión como establece la ley. “La idea de retirar de la Afore no es tan mala a final de cuentas, pero no benéfica para todos. Hay muchos ciudadanos que desde los 40 años de edad están sin posibilidad de ser contratados en una empresa que les retenga y aporte su proporción financiera para el retiro y todo lo demás (de seguridad social).

“Las cotizaciones, de los ahora ex trabajadores formales, quedaron prácticamente muertas y los estados de cuenta reportan que tienen 15 o 20 mil pesos de ahorro, en el mejor de los casos; muchos otros no alcanzan las semanas de cotización al Seguro Social que son requisito esencial”, agregó.

El uso de dichos fondos sería un apoyo crucial en este momento, insistió, pero sólo tiene sentido al reconocer el hecho de que sus pensiones no serán suficientes.

El especialista señaló que actualmente, para acceder a los recursos del fondo de ahorro para el retiro, después de la solicitud –quienes no cumplen las semanas suficientes, por ejemplo– recibirán una respuesta negativa, o lo que en la materia se denomina negativa de pensión, pero se puede recurrir a un proceso que dura seis meses y para lo cual se debe tener el registro de datos biométricos.