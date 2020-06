Frente a las manifestaciones que se han registrado de personal médico, pidió tener confianza en sus gestiones, pero recalcó que también hay que ver quién lo dice, porque en algunas secciones acabamos de pasar un proceso de elección, y los que no tienen la confianza de acercarse al sindicato son los que fueron opositores a los representantes que están en este momento .

La pandemia, aseguró, la han utilizado algunos trabajadores poniendo en riesgo también a otros agremiados que ellos quieren re-presentar , y explicó que el sindicato tiene protocolos de atención a los trabajadores, pero “hay quienes no quieren ir con los representantes porque dicen ‘no me cae bien’, pero no es el caernos bien o mal, está en juego la vida de los compañeros”.