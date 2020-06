Emma Mora, de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desa­parecidos, apunta que antes de la contingencia sanitaria tenían un detallado plan para iniciar trabajos en campo acompañadas por personal de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda. Ahora, tendrán que reprogramar todo y el tiempo es fundamental para dar con ellos, refiere.

Salir a buscar a su hijo –desaparecido hace casi nueve años– y a muchos otros le transmite un ímpetu contra el que no pueden el dolor, el cansancio ni las agotadoras jornadas bajo el inclemente sol. Vamos con gran ilusión y esperanza, pero con este encierro estamos frustradas, sentimos que le estamos fallando a nuestros hijos .

Ana Enamorado lleva más de 10 años buscando a su hijo Óscar, joven hondureño que en el momento de su desaparición en México tenía 20 años. Nada la había detenido, hasta estos tiempos de pandemia.

Hoy la incertidumbre es más fuerte, es una impotencia terrible; no podemos quedarnos de brazos cruzados en casa cuando siguen desa­parecidos. Buscarlo, exigir verdad y justicia o revisar los expedientes me calma el dolor por su desaparición, es como tomar una pastilla. Sin ese proceso me hubiera vuelto loca. Y ahora no lo puedo hacer.

Desde hace varios años, la sección regional para México y Centroamérica del Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja con colectivos de familiares de personas desaparecidas para fortalecer su participación en los procesos de búsqueda e identificación.