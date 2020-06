E

ntre los acontecimientos de la semana pasada sobresale la operación Agave Azul, ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto. Después de varias semanas de investigación, logró congelar casi 2 mil cuentas bancarias supuestamente ligadas al poderoso cártel Jalisco Nueva generación ( CJNG), un nuevo golpe a la organización criminal tras la extradición a Estados Unidos del número dos, Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del cártel. Por otro lado, el fin de semana hubo disturbios en Guadalajara por la muerte en Ixtlahuacán de los Membrillos de Giovanni López, un joven albañil a quien asesinaron policías locales por no traer cubrebocas. El homicidio ocurrió el 4 de mayo, pero el gobernador Enrique Alfaro no atendió los reclamos de la familia ni de grupos sociales. De esa falta de sensibilidad se generaron las manifestaciones. Primero, el mandatario jaliscience quiso atribuir su origen al gobierno federal, sin señalar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero éste le pidió que si tiene pruebas las presente. No lo hizo. Luego culpó al crimen que se ha filtrado en las corporaciones policiacas. Aquí es donde podría haber una conexión con el congelamiento de cuentas bancarias del CJNG. ¿Sabe Alfaro de personas de su entorno que hayan sido afectadas por la acción de la UIF? Si es así, debería presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Embrollado en sus propias palabras, finalmente ha tenido que disculparse. Ofrezco una disculpa a nombre del gobierno del estado y a título personal, como siempre lo he hecho, de frente, por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas , dijo.

