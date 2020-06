Ap

Periódico La Jornada

Lunes 8 de junio de 2020, p. 25

Buenos Aires., La Agencia Federal de Inteligencia Argentina (AFI) denunció ante la justicia que más de 400 periodistas fueron espiados en el gobierno del ex presidente Mauricio Macri durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 organizadas en el país.

La presentación judicial se llevó a cabo el pasado viernes y el organismo divulgó ayer a los medios la nómina, que es parte de las pruebas presentadas por la AFI. El archivo contiene anotaciones sobre las tendencias políticas de los periodistas, comentarios de carácter sindical o defensa de posturas feministas, aunque en otros no se hacen ningún tipo de observaciones. Tampoco indica cómo se ejecutó ese espionaje.

El material forma parte de una denuncia por espionaje presentada contra el ex gobernante argentino y la anterior cúpula de la AFI que dio lugar a que el fiscal federal Jorge Di Lelló imputara en una causa penal el 29 de mayo a Macri y a su ex jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, por presunto espionaje ilegal contra dirigentes políticos y periodistas.

Entre los comunicadores que habrían sido espiados figuran varios de medios argentinos e internacionales, incluidas las agencias de noticias The Associated Press (Ap), Reuters y France-Presse, y de televisoras como CNN.

La Ap contactó a Iván Pavlovsky –ex portavoz de Macri–, quien primero señaló que el ex gobernante no estaba haciendo comentarios y luego aclaró que ya no ejercía como vocero. Mientras, una persona de prensa del partido PRO Argentina, que preside la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, afirmó que no estaba de turno y colgó el teléfono. Las siguientes llamadas no fueron respondidas.