La Jornada

Lunes 8 de junio de 2020

Matamoros, Tamps., Kuatzambi Matondo, nacido en El Congo en 1983, llegó hace más de dos semanas a Matamoros con su esposa y tres hijos; hace unos días se quedaron sin la vivienda que por mil 500 pesos rentaban en Las Brisas. Fueron desalojados.

A pesar de ello, Matondo ya no piensa cruzar a Estados Unidos, como era su intención. Felices de estar aquí, niños están bien, ya comieron gracias a que nos apoyaron (los vecinos) , dice en su entrecortado español.

Igual que a esta familia, varias más ya no les interesa el sueño americano, sino permanecer en esta localidad fronteriza y rehacer sus vidas lejos de la guerra y la hambruna que dejaron en sus pueblos.

Familias completas (alrededor de 100 africanos) se han asentado en el fraccionamiento Las Brisas, uno de los sectores más poblados de Matamoros, donde rentan viviendas y sobreviven de actividades informales y la caridad de los vecinos. Son trasterrados.

Ellos obtuvieron en la estación Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, salvoconductos que les permitieron cruzar el país de sur a norte hasta esta ciudad fronteriza, afirmó Gladys Cañas, directora de la asociación civil Apoyándolos a Triunfar.

“Tuvieron que hacer la solicitud de refugio en Chiapas; allá mismo debieron haberlos orientado, pero no fue así. Cruzaron todo el país y se quieren asentar aquí, pero sucede que no encuentran trabajo por la contingencia sanitaria y están teniendo muchos problemas. No hablan español, sólo inglés o francés. Son familias enteras que a veces no tienen que dar de comer a sus niños.