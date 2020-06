Dora Villanueva

Lunes 8 de junio de 2020

El gobierno federal mexicano obtuvo un préstamo del Banco Mundial (BM) por mil millones de dólares, alrededor de una quinta parte del techo de endeudamiento externo que tiene aprobado para este año. El objetivo es equipar la política de inclusión financiera en el contexto de la crisis por el Covid-19.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que el Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) no tiene destino específico, no implica rebasar el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y no va a financiar el programa de respuesta al Covid-19 .

Tanto la aprobación del préstamo como el documento que el directorio del BM analizó llevan el nombre Covid-19. Financiamiento de la política de desarrollo de acceso financiero . Sin embargo, a ambos precede un proyecto del 31 de enero –previo a la llegada de la enfermedad al país– en el que se evalúa un DPL por 500 millones de dólares para el acceso a finanzas e identificación .

En una carta que Yorio envió a David Malpass, presidente del BM, el 13 de abril, el subsecretario explicó que el préstamo es para apoyar la política pública en el sector financiero, considerando sus efectos en la respuesta y recuperación de la pandemia Covid-19, así como la profundización de la inclusión financiera en el país .

Todos los documentos, hechos públicos por el BM, detallan que desde el 19 de mayo el directorio aprobó el préstamo y el 31 de mayo, ya firmadas las condiciones crediticias, se cerró la negociación.