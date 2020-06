▲ Juan Carlos Osorio, ex timonel de la selección mexicana, destacó las habilidades de Edson Álvarez y aseguró que está en buenas manos bajo la dirección ahora de Gerardo Martino. Foto Jam Media

En la plática de entrenadores también participó el colombiano Juan Carlos Osorio, ex timonel de la selección mexicana, quien coincidió con Martino al apuntar que existen equipos a los que les falta mentalidad para ganar.

“Somos muy buenos jugando sin ser protagonistas y nos elevamos a la altura del compromiso y de la historia, pero cuando nos toca jugar con el protagonismo y ese rótulo de salir a ganar por demostrar esa competitividad…”, expresaba Osorio cuando Martino interrumpió: “Alemania y Suecia, Profe”, haciendo referencia a los rivales de México en Rusia 2018 y los resultados tan divergentes que tuvieron.

Fue mi error: Osorio

Siempre he levantado la mano y he dicho que la derrota ante Suecia fue mi error, porque en el descanso teníamos siete puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil en los cuartos de final del Mundial, agregó.

Osorio aplaudió el trabajo que ha hecho Martino con la escuadra mexicana, en especial con jugadores como Edson Álvarez, al tiempo que le deseó éxito para llegar al quinto partido en Qatar 2022.