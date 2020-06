C

ada día amanece como a la mañana siguiente de algo tupido, no queda claro si una catástrofe, una catarsis colectiva, una particular alteración del clima, un sueño inquieto. Sin necesariamente habernos emborrachado anoche, nos internamos con tremenda cruda en los días calurosos. A la sombra la primavera no se siente, será por el poco tráfico, porque no tenemos prisa o tenemos la ropa floja. Grupos reducidos de personas deambulan, rondan, desconfían, aguardan, pasean al perro (actividad esencial contemporánea). Se avistan chiquitos empujados en carriola, pero no niños de los que caminan, porque como en toda resaca, la infancia permanece guardada y descuidada. A los chavitos les gusta que los descuiden a ratos, pero no todo el tiempo. ¿Cómo saber qué pasa con niños y niñas si los patios de las primarias y los kínder están desiertos y en sus jardines domina la maleza? Y los bachilleratos públicos, todos pintarrajeados, algunos vandalizados. En resumen, la escuela está muerta.

Los parques parecen cementerios visitados sólo por los pájaros. Transeúntes y despistados con bocas y narices tapadas nos sofocamos. Nos suda el bigote. Quienes añaden careta de mica ven un mundo borroso, rayado, viscoso. Como que nos falta el aire, habiendo tanto. Los que enferman por el virus batallan el resuello y no librarla significa morir asfixiado. Ese miedo nos lleva por las calles conteniendo el resuello. Inspirar cerca de otros se volvió peligroso. Como diría Miguel Hernández, por doler, nos duele hasta el aliento.

Las centrales camioneras lucen desoladas. En la de Norte resiste un enjambre reducido y tenaz. La del Sur en Taxqueña nunca fue más triste. A la Tapo no alcanza para calentarla la irradiación hoy apagada de la Candelaria de los Patos, Tepito, la Merced, la Lagunilla, el Centro Histórico, el pretencioso y siempre decepcionante Congreso de la Unión. De los puestos multicolores y abrumadores quedan sus jaulas y varillas en despobladas hileras entre las que pululan teporochos y una floreciente variedad de nuevas situaciones de calle , otra epidemia, que se desborda hacia los cruceros y mendiga hostil o patética a la luz de los semáforos.

Se ha vuelto difícil vernos a la cara. Las muchachas y los muchachos ya no saben si se gustan o si se sonríen. El rostro parchado intenta hacerse el chistoso con flores o calaveras, inútilmente. Peor aún las caretas acrílicas de las cajeras y los adultos mayores, esas opacan el brillo que pudiera existir en los ojos.